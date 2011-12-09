Злочевский: Украина поддерживает заключение нового соглашения по ограничению выбросов

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ выступил за заключение странами - членами ООН нового всеобъемлющего соглашения относительно ограничения выбросов и инициировал создание дорожной карты по реализации Киотского протокола до 2050 года. Об этом он заявил, выступая на 7-й Встрече сторон Киотского протокола в Дурбане (Южно-африканская Республика), сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

«Срок нового соглашения не должен ограничиваться 2020 годом», - цитирует пресс-служба министра.

В ходе выступления министр сообщил, что Украина в полном объеме выполняет обязательство относительно ограничения выбросов. При этом более половины мировых сокращений выбросов в пределах проектов общей осуществления достигнуты в Украине.

«Президент и Правительство активно поддерживают использование возобновляемой энергии. В Украине реализованы и продолжают разрабатываться наибольшие в мире проекты по использованию солнечной и ветровой энергетики. Мы находимся на пути к созданию внутренней системы торговли выбросами, как одного из наиболее действенных механизмов, который довел свою эффективность». – отметил министр.

Также Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ подчеркнул, что Украина готова вместе с другими странами-участницами соглашения взять на себя более амбициозные количественные обязательства в пределах второго периода действия Киотского протокола.

Пресс-служба сообщает, что министр экологии провел встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции по вопросам изменения климата (РКЗК ООН) Христиной ФИГУЕРЕС, в ходе которой обсуждалась процедура возобновления полноценной работы механизма международной торговли квотами и реализации проектов общего осуществления в Украине. Исполнительный секретарь РКЗК ООН очень высоко оценила прогресс Украины в решении этого вопроса и пообещала любое возможно содействие со своей стороны. Кроме того министр и секретарь рассмотрели возможность проведения следующей конференции Сторон Рамочной конвенции ООН в 2013 году в Украине.

Напомним, 27 ноября в Дурбане (ЮАР) началась 17-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата и седьмая встреча Сторон Киотского протокола. Украинскую делегацию возглавляет Министр экологии и природных ресурсов Украины Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ.