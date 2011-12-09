Украина в 2012 году поставит Китаю партию силовых установок для танка МБТ-2000

Украина в 2012 году поставит Китаю партию силовых установок для танка MВТ-2000 производства КНР.

Как сказал в интервью корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора Государственного предприятия «Завод им. Малышева» Николай БЕЛОВ, согласно контракту, подписанному летом 2011 года, около 50 комплектов силовых установок (моторно-трасмиссионных отделений – МТО) «должны быть поставлены до конца 2012 года».

По его словам, общая стоимость контракта составляет около 20 млн. дол.

«В случае успешного выполнения контракта в перспективе партнер может заказать еще 200-250 таких комплектов», - сказал Н.БЕЛОВ.

Ранее, отметил он, завод им. Малышева, согласно контракту, подписанному в 2008 году, уже поставил Китаю 93 комплекта силовых установок к танку MВТ-2000.

По словам руководителя завода, в комплект МТО входит дизельный двигатель 6ТД2 мощностью 1200 л.с., разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по двигателестроению.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским конструкторским бюро по двигателестроению (ХКБД) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.