Срок действия Киотского протокола продлен на пять лет

Участники конференции ООН по климату в ЮАР договорились о продлении срока действия Киотского протокола и подготовке нового международного климатического соглашения.

Переговоры на 17-й конференции Рамочной Конвенции ООН об изменении климата завершились результативно на 14-е сутки после начала, сообщает ИТАР-ТАСС.

Около 200 делегаций решили продлить срок действия Киотского протокола о снижении выбросов парниковых газов. Также утверждена "дорожная карта" по подготовке нового всеобъемлющего и универсального международного соглашения. В отличие от Киотского протокола, оно будет юридически обязывающим для всех стран, а не только для части промышленно развитых.

Новый документ предполагается принять к 2015 году, а заработает он к 2020 году. Срок действия Киотского протокола, истекающий в 2012 году, продлевается на пять лет.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на заседании в Бонне Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) временно прекратил участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

В то же время Министерство экологии и природных ресурсов Украины надеется на скорейшую отмену этого решения.