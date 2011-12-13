Канада вышла из Киотского протокола - первая из стран

Власти Канады объявили в понедельник о своем выходе из Киотского протокола о снижении выбросов парниковых газов, сообщает Reuters.

«Киото для Канады – это прошлое. Мы воспользовались нашим правом и вышли из Киотского протокола», – заявил канадский министр по делам окружающей среды Питер Кент, вернувшись из ЮАР, где в течение двух недель проходила конференция ООН по климату.

Власти Канады неоднократно давали понять, что готовы выйти из соглашения, однако двумя днями ранее в Дурбане было объявлено, что договоренность о продлении действия договора все же достигнута.

В ЮАР также была утверждена «дорожная карта» по подготовке нового всеобъемлющего и универсального международного соглашения, сообщало ИТАР-ТАСС. В отличие от Киотского протокола оно будет юридически обязывающим для всех стран, а не только для части промышленно развитых.

Как сообщал УНИАН, участники конференции ООН по климату в ЮАР договорились о продлении срока действия Киотского протокола и подготовке нового международного климатического соглашения.

Переговоры на 17-й конференции Рамочной Конвенции ООН об изменении климата завершились результативно на 14-е сутки после начала.

Новый документ предполагается принять к 2015 году, а заработает он к 2020 году. Срок действия Киотского протокола, истекающий в 2012 году, продлевается на пять лет.

Напомним, 12 октября на заседании в Бонне Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) временно прекратил участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

В то же время Министерство экологии и природных ресурсов Украины надеется на скорейшую отмену этого решения.