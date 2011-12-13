Работники Запорожского завода ферросплавов пикетируют Минэнерго

Представители трудового коллектива ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) пикетируют здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, требуя письменных подтверждений начала процесса передачи предприятию подстанции «Ф-2». (Продажа подстанции «Ф-2» ЗЗФ позволит отнести предприятие к 1-му классу потребителей электроэнергии - УНИАН)

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший мастер цеха №4 ЗЗФ Александр ДАНОВ, по прошествии двух недель с того момента, как заместитель министра энергетики Сергей ЧЕХ пообещал трудовому коллективу ЗЗФ ускорить процесс передачи подстанции предприятию, никаких реальных действий так и не последовало.

А.ДАНОВ отметил, что теперь от завода требуют направить в адрес «Запорожьеоблэнерго» письмо, в котором ЗЗФ должен письменно подтвердить свое согласие на приобретение подстанции Ф-2. «Почему от нас не просили этого письма ранее - непонятно, ведь всем прекрасно известно, что предприятие уже почти год добивается передачи подстанции», - сказал он.

Представитель предприятия также сообщил, что сегодня заместитель министра энергетики Сергей ЧЕХ передал работникам завода документ, подписанный секретарем Набсовета «Запорожьеоблэнерго», согласно которому будет осуществляться продажа подстанции Ф-2. «Там, в частности, сказано, что точно определить сроки продажи подстанции невозможно, тогда как две недели назад нам говорили, что подстанция будет передана заводу в течении 2,5 месяцев», - отметил А.ДАНОВ и добавил: «Нам также сообщили, что поиском оценщика для подстанции будет заниматься не Фонд госимущества, а само «Запорожьеоблэнерго».

Представитель ЗЗФ также выразил обеспокоенность тем фактом, что в документе «Запорожьеоблэнерго», регламентирующем продажу подстанции, одним из этапов значится проведение открытого конкурса. «Ранее нам обещали, что подстанция будет продана именно ЗЗФ, как предприятию, на территории которого она фактически находится. Теперь выходит, что на конкурс по ее продаже могут подать заявки, к примеру, «Запорожсталь» или «Днепроспецсталь» - кто больше денег даст, тот и победит. Нам же снова придется идти с протянутой рукой и просить», - сказал А.ДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2011 года в ходе пикетирования здания Минэнерго работниками ЗЗФ замминистра энергетики Сергей ЧЕХ пообещал, что в течение 2,5 месяцев вопрос продажи ПАО «Запорожский завод ферросплавов» подстанции «Ф-2» будет решен.

«Министерством принято решение о продаже подстанции «Ф-2» нашему заводу. В ближайшее время Минэнергоугля отправит в Фонд госимущества необходимые документы для того, чтобы определить структуру, которая проведет оценку подстанции, после чего в течение 2,5 месяцев эта подстанция будет продана нашему заводу. Продажа подстанции заводу позволит восстановить объемы производства ферросплавов на ЗЗФ и вернуть наших людей, которые были уволены в течение этого года», - сказал 29 сентября представитель трудового коллектива ЗЗФ А.ДАНОВ.

Как отмечают на ЗЗФ, перевод завода во 2-й класс потребителей электроэнергии, вследствие отказа «Запорожьеоблэнерго» продлить с заводом договор аренды подстанции «Ф-2», привел к сокращению загрузки производственных мощностей ЗЗФ с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. В результате, бюджеты всех уровней недополучили в 2011 году около 1 млрд. грн., а руководство завода было вынуждено уволить 1400 работников. Если завод не будет переведен в 1-й класс потребителей электроэнергии, до конца года придется уволить еще 800 человек, а само предприятие окажется на грани полной остановки.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.