Импорт минудобрений в Украине вырос на 85%, экспорт - на 94%

Украина в январе-октябре 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 662 млн. 974,4 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 94,3% - до 1,424 млрд. 986,5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом - до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% - до 940 млн. 625,4 тыс. долл.