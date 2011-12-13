«АрселорМиттал Кривой Рог» сократил производство проката на 9,8%

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам января-ноября 2011 г. произвело 4,47 млн. тонн проката, что на 487 тыс. тонн, или на 9,8% меньше, чем за январь-ноябрь 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

За 11 месяцев т.г. меткомбинат выплавил 5,155 млн. тонн стали, что на 498 тыс. тонн, или на 8,8% меньше, чем по результатам аналогичного периода 2010 г.

За отчетный период на «АрселорМиттал Кривой Рог» произведено 4,416 млн. тонн чугуна, что на 484 тыс. тонн, или на 9,8% меньше показателя за январь-ноябрь 2010 г.

По информации пресс-службы меткомбината, в ноябре производство основных видов продукции осталось на уровне предыдущего месяца.

По словам главы администрации по производству ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Александра ИОСЬКОВА, 1 ноября в агломерационном цехе №2 была приостановлена работа агломашины №5, ремонт которой рассчитан на два месяца. Ремонтные работы направлены на повышение общей эффективности работы машины и сокращение ее внеплановых простоев.

В мартеновском цехе предприятия был проведен холодный ремонт двухванного сталеплавильного агрегата №6. Ремонт велся круглосуточно, что дало возможность завершить его за 8 дней вместо запланированных 12-ти.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.