Азаров поручил срочно "поставить заслон потоку разносортных товаров"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ срочно разработать изменения в законодательство по обеспечению качества и безопасности товаров на украинском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Потоку разносортных товаров нужно поставить заслон, и вообще сделать невозможным попадание на украинский рынок товаров, которые не соответствуют стандартам и техническим требованиям. Еще на границе заворачивать то, чему место на свалке опасных отходов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул необходимость введения штрафных санкций для продавцов товаров, внедрения обязательства собственными средствами извлекать некачественные товары с рынка, компенсировать нанесенный ущерб, а также разрешить Госпотребнадзору проверять без предупреждения торговые предприятия.