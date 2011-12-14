Максимальный штраф за нарушение норм безопасности на производстве могут повысить до 1700 грн.

Госгорпромнадзор предлагает повысить максимальный штраф за нарушение норм безопасности на производстве с 238 грн. до 1700 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник управления нормативно-правового обеспечения Госгорпромнадзора Украины Ирина КАЛИНОВСКАЯ.

«Сейчас мы направляем наши усилия на повышение размеров штрафов», - сказал она, отметив при этом, что на сегодня низкий размер штрафа приводит к тому, что работодателям проще его уплатить, нежели направить данные средства на соответствующие мероприятия по охране труда.

Максимальный размер штрафа, который может быть наложен на должностное лицо, составляет 238 грн., отметила И.КАЛИНОВСКАЯ. «Мы предлагаем определить максимальный размер административного взыскания, наложенного на должностное лицо, - 1700 грн.», - заявила она.

Также, по словам И.КАЛИНОВСКОЙ, предлагается повысить штраф за уголовное нарушение в сфере безопасности труда на производстве — до 3400 грн.

И.КАЛИНОВСКАЯ сообщила, что на сегодня соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.