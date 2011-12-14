В Украине рост промпроизводства в ноябре составил 3,8%, в январе-ноябре – 7,8%

В Украине рост промышленного производства в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2010 года составил 3,8%, в январе-ноябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в ноябре по сравнению с октябрем т.г. спад промпроизводства составил 2,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в ноябре т.г. против ноября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 7,8% (к октябрю т.г. – спад 1,3%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,5% (к октябрю т.г. – спад 3,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 9,7% (к октябрю т.г. – рост 0,3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2010 года составил 0,8% (к октябрю т.г. – спад 5,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 4% (к октябрю т.г. – спад 5%).

В легкой промышленности в ноябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 9,1% (к октябрю т.г. – спад 3,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 8,3% (к октябрю т.г. – спад 4%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 12,1% (к октябрю т.г. – спад 3,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре т.г. против ноября 2010 года составил 2,2% (к октябрю т.г. – спад 0,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,8% (к октябрю т.г. – спад 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – рост 0,6% (к октябрю т.г. – рост 4,8%).

В химической и нефтехимической промышленности в ноябре т.г. против ноября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 10,2% (к октябрю т.г. – рост 7,9%), в том числе в химическом производстве – рост 14,8% (к октябрю т.г. – рост 11%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 7,1% (к октябрю т.г. – спад 4,5%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 0,8% (к октябрю т.г. – спад 12%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2010 года спад производства составил 1,4% (к октябрю т.г. – спад 7%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 0,6% (к октябрю т.г. – спад 9,4%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 2,2% (к октябрю т.г. – спад 9,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 6% (к октябрю т.г. – спад 2%), в производстве транспортного оборудования – спад 3,6% (к октябрю т.г. – спад 14,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 14,2% (к октябрю т.г. – рост 8,3%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.