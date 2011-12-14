Украинские металлурги за январь-ноябрь увеличили производство на 4-7%

Украинские металлурги за январь-ноябрь 2011 г. увеличили относительно аналогичного периода 2010 г. производство основных видов продукции на 4-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, за 11 месяцев т. г. метпредприятия произвели 26,504 млн. тонн чугуна, что на 6%, или на 1,556 млн. тонн больше, чем по итогам 11 месяцев 2010 г.

Производство стали за указанный период выросло на 7% (на 2,102 млн. тонн) - до 31,928 млн. тонн.

Производство проката выросло на 4%, или на 1,216 млн. тонн, - до 29,130 млн. тонн.

Производство метизов за январь-ноябрь сократилось на 1%, или на 4 тыс. тонн, – до 243 тыс. тонн.

В. ХАРАХУЛАХ отметил, что по состоянию на 1 декабря т. г. на метпредприятиях в работе находилось 27 доменных печей (75%), 18 конвертеров (86%), 14 мартеновских печей (67%) и 7 электропечей (47%).