Суд отменил мировое соглашение по банкротству «Херсонских комбайнов»

Хозяйственный суд Херсонской области отменил мировое соглашение по банкротству ОАО «Херсонские комбайны» и передаче активов ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Как сообщает корреспондент УНИАН, в среду, 14 декабря, коллегия судей Хозяйственного суда Херсонской области под председательством судьи П.ПРИГУЗЫ по иску первого заместителя прокурора Херсонской области в интересах государства в лице облуправления Пенсионного фонда Украины отменил решение этого же суда от 25 июня 2007 г. о мировом соглашении между ОАО «Херсонские комбайны», комитетом кредиторов ОАО и ООО «ХМЗ», который принимал на себя долговые обязательства указанного ОАО.

Согласно указанному мировому соглашению, на ОАО «Херсонские комбайны» был завершен план санации и все активы предприятия, кроме 3-й проходной, столовой и социальной сферы предприятия, вошли в созданное ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Коллегия судей, рассмотрев иск прокуратуры области, приняла решение иск удовлетворить.

Как сообщили УНИАН юристы, представлявшие интересы ООО «ХМЗ» в суде, судебное решение не было выдано на руки представителям сторон, а будет выдано после соответствующего оформления лишь в понедельник, 19 декабря.

По словам генерального директора ООО «ХМЗ» Виктора СЛОБОДЯНЮКА, который прокомментировал решение суда, собственник и администрация предприятия не собираются сдаваться, и намерены подавать апелляцию на решение областного хозсуда.

«Мы будем апеллировать это решение, мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию судебной администрации по факту вынесения незаконного решения, мы будем и дальше проводить мирные протестные акции. Мы не сдадимся, как этого хотят многие местные чиновники», - сообщил В.СЛОБОДЯНЮК.

Как сообщал УНИАН, в ноябре первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил создать рабочую группу из представителей различных министерств и ведомств для проведения комплексной проверки соблюдения требований законодательства в процессе перехода права собственности и проведения процедуры банкротства ОАО «Херсонские комбайны».

Позже прокуратура Херсонской области по результатам проверки законности действий должностных лиц ООО «ХМЗ» при выполнении условий мирового соглашения, установила, что своими неправомерными действиями должностные лица ООО «ХМЗ» нанесли материальный вред государству в лице государственных учреждений на общую сумму 33,614 млн. грн.

На данный момент активы ОАО «Херсонские комбайны» использует в производственной деятельности ООО «ХМЗ». Предприятие входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь) и специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Также на сегодня ООО «ХМЗ» является единственным в Украине производителем многопрофильных зерноуборочных комбайнов «Скиф».

Работники «ХМЗ» с 5 декабря возобновили мирные протестные акции, требуя от областной власти содействия в участии завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Также с 5 декабря предприятие остановлено, все работники официально отправлены в бесплатные отпуска.