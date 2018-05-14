Бураковский: украинская специфика - в теневой экономике участвует крупный бизнес...

Власть заявляет, что реализуемые ею реформы направлены, в первую очередь, на детенизацию экономики. Но реалии жизни свидетельствуют об ином. Только фискальная политика увеличила объем теневого бизнеса в разы. Что такое теневая экономика, какие риски она несет и что нас ждет в перспективе в интервью УНИАН рассказал председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, д.э.н., профессор кафедры экономической теории Национального Университета «Киево-Могилянской Академии» Игорь Бураковский.

- Игорь Валентинович, какой уровень теневой экономики на сегодня в Украине?

- Называются разные цифры. Считаю, что уровень теневой экономики у нас колеблется в районе 35-45% ВВП. Это моя личная точка зрения ( ).

- Имеет ли теневая экономика Украины национальные особенности?

- Для Украины характерен стабильно высокий уровень теневой экономики, как и долларизации денежного обращения. Наверное, есть какие-то особенности в плане структуры, но считаю, что они не являются принципиальными именно с точки зрения самого явления.

- Что такое теневая экономика в принципе и почему она возникает?

- Если говорить чисто в техническом, а не политическом и юридическом плане, то теневая экономика - часть хозяйственной или производственно-коммерческой деятельности, которая является статистически не наблюдаемой, то есть, не отражается в статпоказателях. Теневую экономику можно условно разделить на три блока. Первый - криминальная экономика, которая по определению не терпит прозрачности и связана непосредственно с уголовными преступлениями.

Второй - экономика, которая в силу тех или иных причин может быть как статистически наблюдаемой, так и не наблюдаемой, что, в частности, может быть связано с использованием законодательства для минимизации уплаты налогов. А если мы минимизируем налоговые платежи, то это означает, что мы выводим из-под статистического наблюдения часть экономики. Такая ситуация может складываться под влиянием объективных факторов, т.к. понятно, что высокий уровень коррупции в стране и другие аналогичные моменты могут загнать предпринимателя в тень, ну а он всегда ставит перед собой один вопрос: что выгодней в экономическом плане - работать в тени, или работать «на свету».

Третий блок - экономика, которая по определению не может учитываться существующими статистическими методами. Если мы выращиваем на приусадебном участке какие-то продукты питания, то с одной стороны, здесь нет никаких нарушений, но с другой - точной статистики данного производства мы не имеем. Это касается и услуг, которые мы оказываем, и не обязательно за деньги, например, нашим друзьям или родственникам.

В определенный момент времени, в зависимости от очень сложного комплекса социальных, политических и экономических условий, каждый из этих сегментов теневой экономики ведет себя по-разному. Понятно, что в слаборазвитых странах второй блок является достаточно мощным. Хотя, если страна характеризуется относительно невысоким уровнем экономического развития, то понятно, что люди, вынужденные сами себя обеспечивать, вольно или невольно действуют в рамках третьего блока.

- Какие сферы наиболее подвержены тенизации?

- В принципе, теневая экономика присутствует в тех сферах, где задействован малый и средний бизнес в силу его специфики. Считается, что крупные предприятия являются более прозрачным объектом для наблюдения. Что касается сфер, то, как правило, это сфера услуг в широком смысле этого слова, производство отдельных видов промышленной продукции. Но определенной спецификой Украины является то, что в теневой экономике может участвовать, а этому есть соответствующие подтверждения, и крупный бизнес. Достаточно высокий уровень теневой экономики может быть и в сельском хозяйстве. Так, исследования, которые проводятся, в том числе и с помощью спутников, свидетельствуют, что официальные и реальные данные о том, сколько и чего высеяно, не совпадают. А эта дельта и есть фактически теневым сектором.

- Существует ли допустимый уровень теневой экономики?

- Есть разные точки зрения. Я не встречал каких-то оценок, где говорилось бы, что, скажем, 5% - это много, или наоборот мало. Поэтому в принципе нужно понимать, что уровень криминальной составляющей должен быть минимальный, и в этом вопросе государству необходимо проводить соответствующую политику. Что касается третьего блока, то он является более-менее неизменным. Относительно второго блока, когда экономика может быть как в тени, так и на свету, то и здесь очень многое зависит от политики государства. Лучший способ детенизации - создание нормального предпринимательского климата.

- В равной ли степени реальная и теневая экономики подвержены влиянию кризиса?

- Я бы не стал их разделять, т.к. теневая экономика и официальная являются двумя сторонами одной медали. Неправильно рассматривать их как абсолютно разные сферы производственно-коммерческой деятельности. И в первой, и во второй действуют рыночные законы, есть спрос и предложение, от продажи товара получают прибыль. Поэтому если происходят какие-то глобальные потрясения, то они влияют на оба сектора. Можно сказать, что при определенных кризисных явлениях теневая экономика является неким компенсатором.

- Какие меры необходимы для снижения уровня тенизации экономики?

- Перечень этих мер известен. Прежде всего в политике мы должны исходить из того, что теневая экономика и вообще поведение предпринимателей базируется на оценке затрат, рисков и результатов при той или иной стратеги поведения. Могут присутствовать риски, связанные с какими-то коррупционными вещами, но все это может быть раскрыто и придется понести вполне конкретные потери, начиная со штрафов и заканчивая закрытием бизнеса и арестом. С другой стороны, есть положительные и отрицательные моменты и в официальной работе. Например, отчисления в социальные фонды являются достаточно высокими, а это затраты. Также следует признать тот факт, что если компания работает публично, то она в большей степени уязвима для рейдерских атак, так как проще получить информацию о бизнесе. Но при этом прозрачная компания, согласно логике, имеет минимальные проблемы с контролирующими и проверяющими органами. Взвешивая все эти моменты, в каждом конкретном случае предприниматель выбирает свою стратегию бизнеса. Поэтому и политика детенизации должна строиться как инструмент влияния на ожидания бизнеса.

- Каковы ваши прогнозы относительно ситуации с теневой экономикой в Украине на ближайшую перспективу?

- Уровень теневой экономики будет оставаться стабильно высоким. Борьба с этим явлением, как это банально не звучит, - разумное реформирование страны, результаты которого (при условии проведения реальных и продуманных реформ) могут сказаться как на среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.

- Благодарю за беседу.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)