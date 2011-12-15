Украинские метпредприятия сократили потребление газа на 5,8%

В ноябре 2011 года металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа на 5,8%, или 24 млн. куб. м относительно октября – до 388 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Среднесуточное потребление природного газа метпредприятиями в ноябре составило 12,9 млн. куб. м против 13,3 млн. куб. м в октябре.

По данным «Металлургпрома», снижение потребления газа связано с сокращением производства в ноябре. В частности, производство чугуна по сравнению с октябрем т. г. сократилось на 5,5% - до 2,421 млн. тонн, стали – на 4,5% - до 2,876 млн. тонн, проката - на 2,4%- до 2,631 млн. тонн.

В декабре металлургические предприятия Украины продолжают сокращать производство основных видов продукции.

По состоянию на 12 декабря, среднесуточное производство чугуна снизилось по сравнению с ноябрем на 4,5% - до 77,1 тыс. тонн, стали - на 5,1% -до 91 тыс. тонн, общего проката - на 7,9% - до 80,8 тыс. тонн.