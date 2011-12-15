«Укргазвыдобування» намерена приобрести у «Интерпайп Украина» 19,7 тыс. т труб

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», намерена приобрести 19,655 тыс. тонн стальных обсадных труб на общую сумму 365 млн. 195,214 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении ДК «Укргазвыдобування», опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению об акцепте предложения конкурсных торгов, в частности, «Укргазвыдобування» намерена приобрести трубы у ООО «Интерпайп Украина» (г. Днепропетровск).

Дата акцепта – 12 декабря 2011 года, конечный срок заключения договора – 11 января 2012 года.

Также в сообщении отмечено, что трубы должны быть поставлены заказчику в январе-июне 2012 года.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».