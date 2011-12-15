УкрФА обжаловала в суде решение Минэкономразвития

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) 14 декабря подала в Окружной административный суд г. Киева иск, в котором требует обязать Министерство экономического развития и торговли провести (МЭРТ) расследование в отношении импорта ферросплавов в Украину.

Об этом сообщается в пресс-релизе УкрФА, переданном УНИАН. (По данным госпредприятия «Держзовнішінформ», импорт ферросплавов в Украину по итогам января-октября составил 218 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем в январе-октябре 2010 года - УНИАН)

Как отмечается в пресс-релизе УкрФА, 13 октября 2011 года УкрФА, действуя в интересах отечественных ферросплавных предприятий, обратилась в МЭРТ с заявлением «О нарушении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину ферросплавов независимо от страны происхождения и экспорта» в соответствии с Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину».

Однако, по данным Ассоциации, 23 ноября 2011 года Минэкономразвития приняло решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования относительно импорта в Украину ферросплавов.

В УкрФА убеждены, что такое решение МЭРТ является незаконным и подлежит отмене, так как при его принятии не были полностью изучены документы, представленные в МЭРТ в качестве обоснования для возбуждения расследования.

Как отметил в комментарии УНИАН глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ, в Украине сложилась крайне негативная ситуация, как для производителей цветных металлов, так и для ферросплавных предприятий. «Это очень плохо, потому что внутренний рынок безусловно надо защищать и наших производителей поддерживать», - сказал А.КИНАХ.

Ранее, бывший заместитель министра промышленной политики Украины, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Сергей ГРИЩЕНКО высказал мнение о том, что для защиты отечественных производителей ферросплавов от роста импорта целесообразно применить нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

«Украина имеет веские основания для ограничения импорта ферросплавной продукции» - убежден эксперт.

Справка УНИАН. По итогам января-октября текущего года украинские ферросплавные предприятия существенно сократили выпуск продукции. ОАО «Запорожский завод ферросплавов» за 10 месяцев 2011 г. сократило относительно аналогичного периода 2010 г. производство на 27,2%, или на 65,8 тыс. тонн, – до 175,6 тыс. тонн продукции. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в январе-октябре 2011 г. сократило производство ферросплавов на 10,7%, или на 82,7 тыс. тонн, относительно аналогичного периода 2010 г. – до 686 тыс. тонн. ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за январь-октябрь 2011 года сократило производство продукции на 1,7%, или на 3,1 тыс. тонн, относительно января-октября 2010 г. – до 177,5 тыс. тонн.