В Украине производство аммиака выросло на 28% – до 4,8 млн. тонн

Предприятия химической промышленности Украины в январе-ноябре 2011 года увеличили производство аммиака на 28,4% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года – до 4,771 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре 2011 г. производство аммиака в Украине увеличилось на 5,5% по сравнению с октябрем 2011 года – до 478 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем 2010 года производство аммиака увеличилось на 30,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).