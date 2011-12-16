Президент Таджикистана поручил наладить сборку тракторов «Южмаша» в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН поручил профильному министерству республики наладить сборочное производство днепропетровских тракторов в Душанбе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом стало известно во время сегодняшнего посещения Э. РАХМОНОМ Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепропетровске.

По информации пресс-службы, Президент Таджикистана дал высокую оценку качеству тракторов производства «Южмаша».

По словам Э. РАХМОНА, сборка тракторов в Душанбе позволит снизить их стоимость для внутреннего таджикского рынка и одновременно сохранить высокое качество украинской сельхозтехники.

Напомним, сегодня Президент Республики Таджикистан Емомали РАХМОН пребывает с рабочим визитом в Днепропетровске.

В ходе визита Э.РАХМОН принял участие в презентации корпорации «Агро-Союз», ознакомился с работой агропромышленного комплекса Днепропетровской области.

На Южном машиностроительном заводе им. Макарова Э. РАХМОНУ продемонстрировали производство ракетно-космической техники и образцы конверсионной продукции (трактор, экскаватор, трамвай, троллейбус, элементы ветроэнергетической установки Т600).

В ГКБ «Южное им. Янгеля» Президента Таджикистан ознакомился с работой и техническими возможностями конструкторского бюро.