Прогнозы для ГМК — рост минимален, но обвала не ожидается

Мировая металлургия в целом оправилась от кризиса, чего, увы, не скажешь об украинских сталеварах. Показатели свидетельствуют - в 2011 году поизводство стали в мире достигнет очередного исторического максимума, превысив 1,5 млрд. тонн. Тогда как Украина выплавит всего около 35 млн. тонн стали, выйдя таким образом только на уровень 2003 года и продолжая отставать от рекордного 2007-го на целых 8 млн. тонн.

> Рост металлургического производства в 2012 году ожидается на уровне 3,2%, что тоже не вселяет особого оптимизма. С другой стороны, хорошо уже то, что на фоне прихода в Европу второй волны кризиса, украинским металлургам не обещают падения. Есть и еще один явный позитив — в стране резко вырос внутренний рынок потребления металлопроката, что хоть как-то компенсировало метпредприятиям потери на внешних рынках. Эксперты также считают, что следующий год станет началом конца доминирования железной руды над металлопрокатом в структуре экспорта отечественного ГМК.

Не в ЕС, но вместе с ним

Как все хорошо помнят, кризис 2008 года в Украине металлурги почувствовали на себе одними из первых. Естественно, что приход в Украину второй волны кризиса, также увязывали со спадом в горно-металлургическом комплексе. Однако, как считают эксперты повторение сценария первой половины 2009-го года, когда наши металлурги сократили поизводство едва ли не вдвое, в 2012 году нам не грозит. По словам директора Государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, начав свое снижение в IV квартале текущего года, цены на длинномерный металлопрокат уже более двух недель остаются стабильными, что может свиедтельствовать о том, что они достигли своего минимума. «В результате мы ожидаем, что цены на прокат до конца года немного поднимутся», - добавил эксперт.

В «Укрпромвнешэкспертизе» (УПЭ) отмечают, что углубление финансовых проблем в Европе и угроза нового кризиса привели к сокращению продаж на европейском рынке металлопроката и падению цен на на него. Так в сентябре-ноябре 2011 года стоимость одной тонны проката в среднем снизилась на на 90-100 долларов. В то же время, по данным УПЭ, реальное потребление металлопроката уменьшилось в еврозоне не так критично. Согласно прогнозам экспертов УПЭ, среднегодовые цены на металл в 2012 году будут ниже цен 2011 года на 20-25 долларов. Вместе с тем, смягчить снижение цен на металлопрокат поможет удешевление себестоимости производства. В 2012 году, цена заготовки уменьшится сравнительно с текущим годом на 28 долларов. Таким образом, рентабельность отечественных метпредприятий теоретически должна сохранится на нынешнем уровне. Но все не так просто, проблема заключается в том, что в следующем году на рынках стали конкуренция еще больше ужесточится. Нынешний год наглядно демонстрирует неутешительные для украинских металлургов тендеции.

Так, по информации УПЭ, основной прирост поризводства стали в 2011 году обеспечит Китай — плюс 66 млн. тонн, произойдет и некоторое восстановление выплавки стали в ЕС — плюс 8,4 млн. тонн. Северная Америка нарастила производство на 7,6 млн. тонн. По мнению В.Власюка, особенно неприятным для Украины является тот факт, что в 2011 году увеличила поизводство проката на 4,5 млн. тонн Турция. «Ранее мы в Турцию сталь поставляли, а теперь этот рынок для Украины очень сильно сократился», - сказал эксперт. Напомним, что общемировое производство стали в 2011 году ожидается на уровне 1,5 млрд. тонн. В следующем году УПЭ прогнозирует очередной исторический максимум производства стали в мире - 1 млрд. 564 млн. тонн.

При этом, уже в уходящем году металлурги остро ощущали дефицит рынков сбыта. «В 2011 году разрыв между существующими сталеплавильными мощностями и емкостью рынка стали еще больше увеличился. Если поизводственные мощности составляют около 2 млрд. тонн стали в год, то объемы реального производства только 1,5 миллиарда тонн. В результате, участников рынка стали можно разделить на тех, кто обрел и тех, кто потерял. С началом кризиса Украина продолжает терять экспортные рынки. Максимум экспорта у нас был в 2007 году, когда мы экспортировали 28,2 млн. тонн металлопроката, а в этом году мы экспортируем только 22,5 млн. тонн. Особенно тревожно, что объемы экспорта сократились не только в сравнении с докризисными показателями но и уменьшились на 1,5 млн. тонн в сравнении с 2010 годом», - подчеркивает В.Власюк.

Еще одним неприятным моментом, он считает тот факт, что теряя объемы экспорта на своих традиционных рынках (Турция, Юго-восточная Азия, Ближний Восток), украинские металлурги нарастили поставки на рынок ЕС. «В 2011 году прирост поставок украинского металлопроката в Европу составил 1,8 млн. тонн, скоро мы будем поставлять на европейский рынок едва ли не треть всего своего экспорта. Эта ситуация рискована возможностью возбуждения в отношении Украины антидемпинговых расследований со стороны Евросоюза. Еврофер, объединяющий европейских производителей стали, уже ставит Украину на первое место среди тех стран, которые резко увеличили экспорт стали в Европу», - отметил эксерт.

Ну и самое печальное заключается в том, что в «Укрпромвнешэкспертизе» не знают - на какие рынки Украина могла бы увеличить поставки своего металлопроката. «Сегодня у нас нет информации о том, что где-то в мире есть возможность роста экспортных рынков стали», - констатировал В.Власюк.

Заключая обзор мирового рынка стали, эксперт подчеркнул, что пока весь остальной мир наращивает производство, превышая докризисные объемы выплавки, только Евросоюз, а вместе с ним и Украина, так и не восстановились.

Внутренние резервы под большим вопросом

Но как бы то ни было а в 2011 году украинские металлурги все же увеличили объемы производства, а значит нашли и дополнительные рынки сбыта. Ожидается, что в 2011 году в Украине будет выплавлено 34,8 млн. тонн стали, что на 1,2 млн. тонн или на 3,5% больше, чем в 2010 году.

«В этом году мы ожидаем, что 9,2 млн. тонн металлопроката, произведенного на украинских предприятиях, будет реализовано на внутреннем рынке. Это на 2,1 млн. тонн больше чем в прошлом году. Только внутренний рынок позволил в 2011 году нарастить выплавку стали в Украине», - говорит В.Власюк. Но понятно, что увеличение потребления металлопроката на внутреннем рынке стало возможным только благодаря реализации инфраструктурных и строительных проектов в рамках подготовки к ЕВРО-2012. Таким образом, надеяться на сохранение тендиций роста на внутриукраинском рынке металлопроката в 2012 году можно только, если в госбюджете будут изысканы средства для продолжения обновления изношенной инфраструктуры в таких сферах как автомобильные и железные дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, машиностроение, ну и сама горно-металлургическая отрасль требует глубокой модернизации. Но даже в этом случае, по оценке УПЭ, рост выплавки стали в Украине не превысит в 2012 году 35,9 млн тонн, что всего лишь на 3,2% больше чем ожидаемое производство 2011 года.

Из металлургов в рудокопы и обратно

В последние пару лет много говорилось о том, что с приходом кризиса меткомпании Украины имеющие в своей структуре горно-рудное производство, стали все больше зарабатывать на экспорте железо-рудного концентрата, одновременно сокращая выплавку «нерентабельной» стали.

Как отмечает начальник аналитического отдела «Укрпромвнешэкспертизаы» Александр Крайников иногда даже складывалось впечатление, что рынок железной руды доминирует над рынком стали для украинских меткомпаний. «Однако, по нашим оценкам, в ближайшие годы сырье должно возвратиться на то место, которое ему изначально предопределено. То есть сырье будет играть роль базиса для металлургичесукого производства, а не конкурировать с металлопродукцией по уровню прибыльности. События текущего года показывают, что цены на сырье стали неприемлимыми для производителей металлопроката, поэтому на всех сырьевых рынках наметился стойкий тренд на снижение цен. Стоимость жрс на спотовых рынках упала со 190 до 130-140 долларов за тонну и продолжает дрейфовать на этом уровне. Причины в том, что с одной стороны темпы роста спроса на металлопрокат заметно снизятся в следующем году, а с другой стороны в мире будут введены в эксплуатацию новые мощности по добыче железной руды и коксующегося угля, которые были заложены еще в докризисный период. В результате на фоне замедления роста спроса на железную руду, мы видим увеличение ее производства, как следствие мы прогнозируем среднюю цену на руду в 2012 году на 8% ниже чем в 2011 году. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и на рынке коксующегося угля, толька на него цена может упасть еще больше», - считает эксперт.

По его мнению, единственный вид металлургического сырья, которое подорожает в 2012 — это металлолом. «Ситуция на рынке лома будет напряженной, объясняется это тем, что в Украине планируется ввод в экплуатацию нового электросталеплавильного предприятия - «Днепросталь», для которого лом будет основным сырьем. При этом достаточно сложно нарастить объемы заготовки лома, так же, как это можно сделать с жрс или коксом. В то же время мы не видим предпосылок для резкого подорожания лома», - сказал А.Крайников.

Он также отметил специфику заготовки украинского рынка лома, которая заметно отличается от общепринятой в мире практики. «Во всем мире в объемах заготовки лома 40-50% приходится на машиностроительные предприятия, которые в процессе производства своей продукции генерируют значительные объемы отходов металла. У нас на машиностроение приходится относительно небольшая доля. Кроме того большие объемы лома в Украине перерабатываются в полуфабрикаты типа слябов или квадратной заготовки, которые экспортируются за пределы страны. В результате в Украине не закладывается в достаточном объеме новый металлофонд, который в дальнейшем мог бы стать источником лома», - подчеркнул эксперт.

Этот факт должен стать темой для серьезных размышлений украинских металлугов и ломозаготовителей. Если первые из года в год ратуют за ограничение экспорта лома черных металлов из Украины, то металлоломщики столь же последовательно добиваются обратного. Судя по всему, с началом работы «Днепростали» этот вопрос отпадет сам собой, так как экспортровать будет просто нечего, другое дело, что лом продолжит утекать из страны в виде все тех же полуфабрикатов. В итоге, уже в обозримом будущем украинским металлургам может понадобиться импортный лом, что казалось абсурдом еще совсем недавно.

Но как бы ни обстояли дела с ломом, а как уже было сказано выше себестоимость выплавки одной тонны стали в следующем году снизится примерно на 28-30 долларов. «Снижение цен на сырьевом рынке поможет украинской металлургии компенсировать падение цен на металлопрокат, но только до определенного предела, так как проблема технической отсталости остается для нашей металлургии очень острой», - констатировал А.Крайников.

В заключение можно лишь в очередной раз напомнить многократно проговоренную истинну — сложная ситуация в украинской металлургии стала следствием недостаточных инвестиций в модернизацию металлургического производства в докризисный период. Теперь современные предприятия Турции и Китая легко выдавливают "немодернизированных" украинцев с их традиционных рынков.

Петр Черных (УНИАН)