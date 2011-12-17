Гендиректор ХМЗ заявляет, что в выходные планируется захват предприятия

В выходные планируется захват административных зданий и территории ООО «НВП «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ХМЗ Виктор СЛОБОДЯНЮК.

«Мы (работники и охрана ХМЗ – УНИАН) установили, что за предприятием проводится слежка. У входов и въездов на завод дежурят наряды милиции в машинах с обычными номерами. Также нам стало известно, что машины, выезжающие с предприятия, проверяются работниками УБЭПа (Управление госслужбы по борьбе с экономической преступностью УМВД – УНИАН). Все это очень похоже на подготовку к захвату предприятия, поэтому мы готовимся к силовому развитию событий», - сообщил В.СЛОБОДЯНЮК.

В то же время В.СЛОБОДЯНЮК не сообщил, кто, по его мнению, намерен "захватить" завод, однако отметил, что принятое 14 декабря решение коллегии судей Хозяйственного суда Херсонской области создает определенные условия для тех, кто хочет завладеть активами предприятия.

"Решение принято в среду, 14 декабря, но на руки решение сторонам не выдали. Вступило ли оно в законную силу? Вопрос к юристам. Но у нас есть 5 дней на подачу апелляции. Мы уже подготовили апелляцию, и в понедельник обязательно обжалуем данное решение. Но до понедельника возможно всякое", - сказал В.СЛОБОДЯНЮК.

Также директор ХМЗ отметил, что руководство предприятия уже проконсультировалось у соответствующих специалистов, как противостоять подобным действиям, и предприняло необходимые меры для обороны территории и зданий ХМЗ. По словам В.СЛОБОДЯНЮКА, входные двери на проходных заварены, выезды закрыты специальными баррикадами, у админзданий завода дежурят бригады рабочих и пожарная техника.

Как сообщал УНИАН 14 декабря Хозяйственный суд Херсонской области по иску первого заместителя прокурора области в интересах государства в лице областного управления Пенсионного фонда Украины отменил решение этого же суда от 25 июня 2007 года о мировом соглашении между ОАО «Херсонские комбайны», комитетом кредиторов ОАО и ООО «Херсонский машиностроительный завод», который принимал на себя долговые обязательства указанного ОАО.

Согласно мирового соглашения, на ОАО «Херсонские комбайны» был закончен план санации, и все активы предприятия, кроме 3-й проходной, столовой и социальной сферы предприятия, вошли в созданное ООО «Херсонский машиностроительный завод».

12 декабря в Херсоне в 21.15 на генерального директора ХМЗ В.СЛОБОДЯНЮКА напали неизвестные. В результате руководитель предприятия получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. В.СЛОБОДЯНЮК связывает нападение на него с конфликтом между собственником предприятия Александром ОЛЕЙНИКОМ и чиновниками Херсонской облгосадминистрации.

Справка УНИАН. В ноябре первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил создать рабочую группу из представителей различных министерств и ведомств для проведения комплексной проверки соблюдения требований законодательства в процессе перехода права собственности и проведения процедуры банкротства ОАО «Херсонские комбайны».

Позже прокуратура Херсонской области по результатам проверки законности действий должностных лиц ООО «ХМЗ» при выполнении условий мирового соглашения, установила, что своими неправомерными действиями должностные лица ООО «ХМЗ» нанесли материальный ущерб государству в лице государственных учреждений на общую сумму 33,614 млн. грн.

На данный момент активы ОАО «Херсонские комбайны» использует в производственной деятельности ООО «ХМЗ». Предприятие входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь) и специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Также на сегодня ООО «ХМЗ» является единственным в Украине производителем многопрофильных зерноуборочных комбайнов «Скиф».

Работники «ХМЗ» с 5 декабря возобновили протестные акции, требуя от областной власти содействия в участии завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Также с 5 декабря предприятие остановлено, все работники официально отправлены в бесплатные отпуска.