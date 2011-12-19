Украина за 11 месяцев увеличила производство стальных труб на 30% - до 2 млн. тонн

В Украине за 11 месяцев 2011 г. производство стальных труб выросло относительно 11 месяцев 2010 г. на 30%, или на 480 тыс. тонн – до 2,050 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, 1,843 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 207тыс. тонн – на 2 металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-ноябрь т. г. произвел 169,3 тыс. тонн труб против 140,8 тыс. тонн по итогам 11 месяцев 2010 г.

ММК им. Ильича произвел 37,5 тыс. тонн труб против 70,8 тыс. тонн. Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-ноябрь т. г. увеличилось на 22,8% - до 351,2 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 14,5% - до 377 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 37% - до 99,8 тыс. тонн.

Луганский трубный завод сократил производство на 7,5 % - до 190 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-ноябре 2011 г. увеличились по сравнению с январем-ноябрем 2010 г. на 20% - до 203,2 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство в 2,2 раза - до 557,5 тыс. тонн

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.