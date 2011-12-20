Вице-премьер РФ заявляет, что производство Ан-124 «Руслан» возобновится не скоро

Москва. Возобновление производства транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» произойдет не скоро и заказчикам придется ждать еще не один год.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Сергей ИВАНОВ, сообщает российская газета «Известия».

«Что касается воспроизводства, то на сегодняшний день пока ничего не готово. Мы от этих планов не отказываемся, но говорим, что это займет длительный промежуток времени, поскольку сначала должны быть выполнены несколько условий», - сказал С.ИВАНОВ.

Одно из них, по его словам, это получение твердого заказа, как минимум, на 60 самолетов. Именно такой портфель заказов необходимо сформировать для окупаемости этого проекта, считает С.ИВАНОВ.

По его словам, стоимость каждой машины составляет не менее 300 млн. долл., что сужает круг потенциальных покупателей.

«Пока нет такого заказа - разворачивать производство бессмысленно, - уверен вице-премьер РФ.

Он сообщил, что компания «Волга-Днепр» высказала намерение приобрести до 20 самолетов. Минобороны РФ в государственной программе вооружений до 2020 года (ближе к концу этого периода) заложило размещение заказа на определенное количество модернизированных военно-транспортных Ан-124. По некоторым данным, также на 20 машин. Сейчас активно ищутся и другие заказчики на эти самолеты. Причем не только в России, но и за рубежом. Впрочем, на мировом рынке на такой самолет есть только один покупатель и только теоретический, отметил С.ИВАНОВ.

«Это Соединенные Штаты Америки. Других стран я не вижу, мне бы хотелось, но их нет», - сказал он.

Как отметил С.ИВАНОВ, еще одна проблема - урегулирование взаимоотношений с украинской стороной, которая считает себя правопреемницей всех авторских прав на конструкторскую документацию этого самолета.

«Дальше говорить не буду, но эта проблема существует. От решения этого вопроса зависит, будут установлены роялти или нет», - сказал С.ИВАНОВ.

Он также отметил, что для организации производства Ан-124 потребуется перевести всю конструкторскую документацию с бумажных носителей в электронный вид. Займет это не один год. По словам С.ИВАНОВА, для организации в Ульяновске серийного производства грузовых Ил-476 (модернизированный вариант Ил-76) на перевод старой советской документации в электронный вид ушло два года.

В группе компаний «Волга-Днепр» воздержались от комментариев относительно перспектив возобновления производства Ан-124 и своих планов. Зато в воронежской авиакомпании «Полет», еще одном эксплуатанте этого типа самолетов, сообщили, что еще в прошлом году разместили заказ на 20 новых «Русланов», то есть на такое же количество, как и «Волга-Днепр». На сегодняшний день в парке авиакомпании «Волга-Днепр» имеется 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан», у «Полета» - еще четыре лайнера. У украинских «Авиалиний Антонова» летают семь таких машин. Кроме того, некоторое количество «Русланов» находится в авиапарке российского Министерства обороны. Причем все эти лайнеры после модернизации и капремонта смогут отлетать еще 20–30 лет, считает С.ИВАНОВ.

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) не стали уточнять статус текущих работ над восстановлением производства «Русланов». Однако один из сотрудников корпорации рассказал «Известиям» еще об одной проблеме, которая связана с тем, что требования гражданских и военных заказчиков к характеристикам самолета значительно отличаются.

«Соответственно, нам придется строить два разных самолета, что скажется на стоимости производства и увеличит стоимость самолетов для заказчика. Сейчас с заказчиками ведется работа по максимальной унификации этих требований с тем, чтобы строить самолеты серийно, а не организовывать штучное производство», сказал источник в ОАК.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля 2011 г. посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа т.г. в ходе авиасалона "МАКС-2011" заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Также 16 августа президент «ОАК» России Михаил ПОГОСЯН сообщил, что Министерство обороны России намерено закупить 10 самолетов Ан-124 «Руслан».

«На сегодняшний день обсуждается программа глубокой модернизации самолетов Ан-124 и государственной программой вооружений (РФ) предусмотрена закупка 10 самолетов Ан-124», - сказал М.ПОГОСЯН.