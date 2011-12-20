НЗФ за 11 месяцев сократил производство ферросплавов на 13,5%

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в январе-ноябре 2011 г. сократило относительно аналогичного периода 2010 г. производство ферросплавов на 13,5%, или на 113,6 тыс. тонн, – до 728,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За 11 месяцев т.г. НЗФ произвел 605,1 тыс. тонн силикомарганца, что на 42,2 тыс. тонн (на 6,5%) меньше показателя за январь-ноябрь 2010 г.

Также сообщается, что за 11 месяцев т.г. объемы производства ферромарганца на предприятии составили 123,3 тыс. тонн – на 71,4 тыс. тонн, или на 36,6% меньше, чем по итогам января-ноября 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн. тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» по итогам 2010 г. нарастило относительно 2009 г. производство ферросплавов на 38,7%, или на 255,5 тыс. тонн – до 915,2 тыс. тонн.