ЕМЗ за 11 месяцев увеличил производство проката на 7,4%

ОАО «Енакиевский металлургический завод» за январь-ноябрь 2011 года увеличило производство проката на 7,4%, или 163 тыс. тонн по сравнению с январем-ноябрем 2010 г. – до 2,345 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Предприятие выплавило 2,450 млн. тонн стали, что на 181 тыс. тонн, или 8% больше, чем по результатам января-ноября 2010 г. За отчетный период метзавод произвел 2,159 тыс. тонн чугуна, что на 197 тыс. тонн (на 10%) больше показателя за январь-ноябрь 2010 г. К 1декабря предприятие произвело 1,804 млн.тонн агломерата, что на 238 тыс.тонн (на 15%) больше, чем за январь-ноябрь 2010 г.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в дивизион стали и проката Группы «Метинвест». По итогам 2010 г. Енакиевский метзавод нарастил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 1,6-11,8%.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы «Метинвест» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».