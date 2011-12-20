Работники Херсонского машзавода начали пикетировать Кабинет министров

Работники ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» («ХМЗ») остановили работу предприятия и начали пикетировать Кабинет министров Украины в знак протеста против давления местных органов власти и силовых структур и попыток рейдерского захвата предприятия.

Об этом представители завода заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«С 1 декабря завод не работает, все находятся в отпуске за свой счет. До вчерашнего дня мы все принимали участие в акциях протеста возле стен Херсонской облгосадминистрации, а в связи с тем, что обладминистрация не хочет найти с нами общий язык, с сегодняшнего дня работники нашего завода пикетируют Кабинет министров», - сказал директор ООО НПП «ХМЗ» Виктор СЛОБОДЯНЮК.

Он также отметил, что предприятие направляло письма с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в различные инстанции, в том числе — в обладминистрацию, Кабинет министров и Президенту Украины, однако не получило ответа.

В то же время территория предприятия, по словам В. СЛОБОДЯНЮКА, находится в окружении сотрудников милиции, что полностью парализует работу завода.

«Нам не дают возможности осуществлять хозяйственную деятельность, милицейские чины стоят в машинах вокруг завода, и когда с завода выходит какая-то машина, ее останавливают, вызывают УБЭП и поверяют по несколько часов. Ситуация, которая складывается вокруг "ХМЗ", полностью парализует работу завода», - сказал он.

Юрист предприятия Виктория ШАРОЕВСКАЯ сообщила, что хозяйственный суд Херсонской области признал недействительным мировое соглашение, которое было заключено в 2007 году, и отказал компании, владеющей имущественным комплексом «ХМЗ», в участии в рассмотрении дела в качестве третьего лица.

«Суд вынес постановление, которым мировое соглашение признано недействительным.

Мы считаем, что это судебное заседание и рассмотрение дела проводились с грубыми нарушениями. Данное постановление сегодня нами оспорено, и оно не вступило в силу», - сказала она.

По словам собственника ООО НПП «ХМЗ» Александра ОЛЕЙНИКА, давление на предприятие инициировано структурами, заинтересованными в импорте в Украину комбайнов производства Беларуси и России, которые являются прямыми конкурентами комбайнов производства «ХМЗ».

«Давление усилилось за счет того, что продукт, который мы делали, сегодня превосходит зарубежные аналоги, поэтому затрагивает интересы компании, которая ввозит эту технику в Украину. Интерес мы видим для одних — убрать конкурента с рынка зерноуборочных комбайнов, а для других — это 75 га земли в центре Херсона», - сказал он.

А. ОЛЕЙНИК также сообщил, что стоимость комбайнов производства «ХМЗ» составляет около 1,15 млн. грн., в то время как аналогичного комбайна производства Беларуси — 1,25 млн. грн.

В то же время, по словам А. ОЛЕЙНИКА, реальная цена, по которой импортные комбайны завозятся в Украину, составляет 574-710 тыс. грн.

«Это цена вопроса. Речь не идет о том, чтобы производить комбайны, а о том, чтобы ввозить», - сказал он.

Как уточнил УНИАН А. ОЛЕЙНИК, в 2011 году «ХМЗ» произвел 56 комбайнов на общую сумму более 150 млн. грн. При этом мощности предприятия позволяют выпускать до 1500 комбайнов в год.

По его оценке, Украине для реализации аграрного потенциала необходимо около 4-5 тыс. новых комбайнов в год.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» было создано на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП» БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов.