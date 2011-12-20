ВР планирует принять закон о господдержке экспортной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№ 9373).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале

Законопроектом определяются принципы государственной финансовой поддержки экспортной деятельности, документ направлен на создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала отечественных субъектов ведения хозяйства, обеспечение защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, повышение конкурентоспособности товаров украинского происхождения на мировых рынках.

В соответствии с законопроектом, государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться путем предоставления банками-кредиторами экспортных кредитов:

украинским экспортерам в соответствии с заключенными внешнеэкономическими договорами (контрактами) для осуществления экспорта или обеспечения производства товаров украинского происхождения;

иностранным покупателям или банкам иностранных покупателей под обязательство закупки ими товаров украинского происхождения.

Государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться через страхование экспортных кредитов и внешнеэкономических договоров (контрактов); предоставление гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактами) и гарантий банкам-кредиторам по предоставленным экспортным кредитам; предоставление гарантий выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Финансовая поддержка оказывается исключительно относительно товаров, определенных перечнем товаров украинского происхождения, которым оказывается государственная финансовая поддержка экспортной деятельности, во время осуществления их экспорта или для производства товаров, подлежащих экспорту.

Перечень и порядок отнесения к нему товаров утверждается Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Для ведения этой политики предусматривается создание государством в лице Кабмина государственного финансового учреждения - экспортно-кредитного агентства в форме публичного акционерного общества с целью страхования украинского экспортера от коммерческих и некоммерческих рисков и предоставления гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам), гарантий банкам-кредиторам по предоставленным экспортным кредитам и гарантирования выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах.

Кабмин определяет банки-кредиторы учреждений относительно предоставления экспортных кредитов.

Экспортно-кредитное агентство осуществляет деятельность на основании устава, который утверждается Кабинетом министров Украины.

Законопроектом предусмотрено, что с целью осуществления контроля над реализацией государственной политики в сфере поддержки экспортной деятельности, а также обеспечения государственного надзора за деятельностью экспортно-кредитного агентства создается Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности. Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности возглавляет председатель, который назначается премьер-министром Украины по представлению руководителя центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Кабинет министров Украины во время подготовки проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год рассматривает вопрос об обеспечении государственной финансовой поддержки экспортной деятельности.

В законопроекте определены условия страхования внешнеэкономических договоров (контрактов), экспортных кредитов и предоставления гарантий.

Страховая выплата составляет не более 90% суммы внешнеэкономического договора (контракта) или экспортного кредита в случае наступления некоммерческого риска и не более 85% в случае наступления коммерческого риска.