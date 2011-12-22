Украина приступила к выполнению контракта по поставке Таиланду новейших танков «Оплот», который был подписан в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора государственной компании «Укроборонпром» Владимир КУРАТЧЕНКО, комментируя ход реализации иностранных заказов на государственном предприятии «Завод им. Малышева» (Харьков).

По его словам, завод уже начал подготовку производства к серийному выпуску танков «Оплот», осуществляется финансирование работ, в системе кооперации принимают участие около 40 предприятий Украины.

«Это большой зарубежный контракт по производству нового поколения танков. Завод получает предоплату по этому контракту, делает предоплату 40 своим поставщикам в Украине и начинает производство этих машин», - сказал В.КУРАТЧЕНКО. Другими словами, добавил он, «полным ходом идет подготовка на всех предприятиях к реализации таиландского контракта».

«Мы уже приступили», - подтвердил слова В.КУРАТЧЕНКО и.о. генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, отвечая на вопрос журналистов о том, когда предприятие начинает выполнение заказа Таиланда.

«Выпуск этих машин, который будет осуществляться в 2012, 2013 и, скорее всего, в 2014 годах, увеличивает в разы объемы производства завода им. Малышева относительно 2011 года», - отметил В.КУРАТЧЕНКО.

По словам и.о. генерального конструктора харьковского КБ им. Морозова Владимира ВАКУЛЕНКО, нынешний образец танка «Оплот», разработанный ХКБМ, является «базовой машиной для поставок за границу», но по желанию заказчика танк получит определенные изменения.

«Безусловно, иностранный покупатель выставил свои требования к этой машине, и около 40 из более 100 конструкторских групп будут изменены под требования заказчика, - сказал В.ВАКУЛЕНКО. - Это достаточно обширная и конструкторская работа с тем, чтобы изменить существующую документацию, и большой объем работ, которые должен выполнить завод им. Малышева для подготовки к производству под эти специфические требования».

Среди этих требований конструктор назвал, в частности, установку кондиционера для комфортной работы танкистов, внесение некоторых изменений во внутреннее оборудование, связь и шлемофоны, а также изменения в системе размещения экипажа.

«Будет и другая окраска, то есть, ряд моментов, которые отличаются от той машины, которую мы делаем для армии Украины. Это отработано, и будет реализовано. Двигатель остается тот же», - сказал В.ВАКУЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2011 года «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставке новой партии бронетехники. По контракту, Украина изготовит и поставит в Таиланд 49 единиц основного боевого танка «Оплот». Общая стоимость контракта существенно превышает 200 млн. дол. США. Выполнять заказ будут предприятия, которые вошли в состав «Укроборонпрома». По оценкам экспертов, нынешний танковый контракт – крупнейший со времен заключения Украиной известного «пакистанского» контракта.

Танк «Оплот» создан конструкторским бюро им. Морозова. В 2009 году машина принята на вооружение украинской армии. Первая партия в 10 единиц танков «Оплот» заказана Министерством обороны Украины. Серийное производство машины начато на заводе им. Малышева в Харькове. Первый образец танка в рамках экспозиции Украины был показан на 10-й международной выставке вооружений IDEX-2011 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в феврале 2011 года.

Характеристики ОБТ «Оплот»: масса – 51 тонна, экипаж – 3 человека, двигатель: 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Вооружение: танковая пушка 125 мм, спаренный пулемет 7,62 мм, зенитная установка выносного типа 12,7 мм Скорость движения 70 км/час, запас хода по топливу – 450 км. Танк обеспечивает выполнение боевых задач в разных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40°С до +55°С.