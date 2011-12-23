Завод имени Малышева в 2012 году завершит программу создания танков «Булат»

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» в 2012 году завершит госпрограмму модернизации отечественных танков Т-64 до уровня боевой машины «Булат».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального директора Госпредприятия «Завод им. Малышева» - главного исполнителя проекта по созданию «Булатов» Николай БЕЛОВ сообщил в четверг на брифинге по случаю отправки в Вооруженные силы Украины очередной партии БМ «Булат».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, поступили ли средства на изготовление завершающей партии в количестве 9 единиц БМ «Булат» в рамках действующего контракта, руководитель завода подчеркнул, что финансирование выпуска этих машин на заказ Минобороны Украины обеспечено.

«Мы производители, и сколько закажут, столько и сделаем. Вопрос в другом. Скорее всего, по Министерству обороны, согласно Комплексной программе развития танков «Булат», больше модернизировать не предусматривается, - сказал Н.БЕЛОВ. - Мы в следующем году должны закончить ее. Деньги выделены. До нового года мы должны получить практически полный расчет за данный контракт, поэтому до июня следующего года мы должны отгрузить 9 машин и закончить программу модернизации».

По его словам, «Булаты» уже стали на вооружение, они достаточно современны, по боевым характеристикам отвечают уровню танка Т-80УД, но Министерство обороны, естественно, сориентировано на закупку новых танков. «Поэтому следующими поставками, мы надеемся, уже будут танки «Оплот» для Министерства обороны Украины», - добавил руководитель завода.

В свою очередь, представитель Минобороны полковник Николай ШЕВЦОВ отметил некоторые особенности модернизации Т-64 до уровня БМ «Булат». «На машине полностью проведена модернизация динамической и пассивной защиты, осуществлена модернизация двигателя, комплекса управления вооружением, то есть, по сравнению с танком Т-64, это выходит практически новая машина, она не уступает мировым аналогам», - сказал Н.ШВЕЦОВ.

По его словам, в мировой практике ОПК «практически каждый, кто не в состоянии платить за новый образец (вооружение), занимается модернизацией». «А некоторые страны вообще рассматривают вопрос двух-трех этапов модернизации одного образца. Следовательно, я считаю, что это нормальная машина, нормальная для нас цена, пока мы не перейдем к «Оплоту», - подчеркнул Н.ШВЕЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря завод им. Малышева отправил украинской армии 10 новых БМ «Булат», которые предприятие выпустило в 2011 г. согласно контракту, заключенному в 2009 г. Это является частью заказанной техники. Действующий контракт предусматривает изготовление в целом 29 «Булатов»: 10 машин было отгружено в октябре в 2010 г., 10 отправлено 22 декабря 2011 г., остальные 9 машин планируется изготовить в 2012 г. До этого в рамках государственной программы модернизации отечественной бронетехники завод им. Малышева в предыдущие годы уже изготовил 3 партии танков БМ «Булат» общим количеством 56 единиц (17, 19 и 20). С учетом 29 машин нынешней четвертой партии Вооруженные силы Украины получат для своих потребностей 85 «Булатов».

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» приступил к изготовлению БМ «Булат» на заказ Министерства обороны Украины в 2004 г. Создание БМ «Булат» проводится на базе отечественного танка Т-64Б, который составляет основу бронетанкового парка украинской армии. Выпуск этой модели завод им. Малышева осуществлял в конце 80-х годов.

«Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению (ХКБМС) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая есть на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.