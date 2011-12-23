В Украине фиксируется ухудшение промпоказателей

В Украине в ноябре 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 8,1% в годовом выражении против 11,4% в октябре 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-ноябрь т.г. прирост ИПБО составил 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

НБУ отмечает замедление темпов роста производства сельского хозяйства, однако отмечает, что они остаются на достаточно высоком уровне. Его рост, по оценкам регулятора, в ноябре составил 15% по сравнению с более 30% в октябре.

Третий месяц подряд фиксируется ухудшение показателей промышленности. Рост промпроизводства замедлился с 4,7% в октябре до 3,8% в ноябре. Впервые в текущем году наблюдалось снижение объемов производства основных экспортоориентированных отраслей: металлургии — на 1,4%; машиностроения — на 0,6%.

Рост объемов строительства и торговли, которые ориентированы на внутреннее потребление, в ноябре составил более 18% и 10%, соответственно.

По оценкам НБУ, рост ВВП Украины за январь-ноябрь, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, составил 5,2%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.