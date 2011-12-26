Госэкоинвестиций возглавил Якубовский

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателем Национального агентства экологических инвестиций Владислава ЯКУБОВСКОГО.

Соответствующий указ № 1180/2011 от 26 декабря обнародован на сайте главы государства.

До назначения на должность 33-летний В. ЯКУБОВСКИЙ с апреля 2010 года являлся заместителем главы Госагентства резерва Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 октября В. ЯНУКОВИЧ уволил с должности главы Госагенства Сергея ОРЛЕНКО.

Справка УНИАН. Государственное агентство экологических инвестиций Украины является центральным органом исполнительной власти.

Агентство обеспечивает реализацию государственной политики в сфере регулирования негативного антропогенного влияния на изменение климата и адаптации к его изменениям и выполнению требований Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней.