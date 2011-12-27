Группа «Горные машины» открыла торговую компанию в Казахстане

Группа «Горные машины», крупнейший в Украине машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования, открыла торговую компанию в Казахстане – ТОО «Горные машины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что офис казахского представительства расположен в Астане. Директором новой компании назначен Дастан НАЖМЕТДИНОВ, который на протяжении последних восьми лет возглавлял ТОО «Металл-Комплект Астана».

«Наличие представительства позволит нам оказывать дополнительные сервисные услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию», - заявил генеральный директор НПК «Горные машины» Евгений РОМАЩИН.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года Группа «Горные машины» открыла в России (Москва) торговую компанию «Горные машины РУС».

Справка УНИАН. НПК «Горные машины» – крупнейшая компания в Украине по производству горнодобывающего оборудования. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на производстве и комплексных поставках оборудования для горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные машины» входят ведущие предприятия Украины и России: ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «ГМС», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ОАО «Свердловский машиностроительный завод», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ОАО «Каменский машиностроительный завод» (Россия), ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины», ООО «Горные машины – Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины», ООО «Горные машины РУС».

Компания поставляет оборудование в Россию, Казахстан, Беларусь, Армению, Узбекистан, Македонию и Грузию.