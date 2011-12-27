Янукович подписал закон об упрощении процедуры импорта металлолома

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О металлоломе».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим законом, который Верховная Рада приняла 7 декабря, предусмотрено упрощение процедуры, связанной с импортом (ввозом) металлолома при условии сохранения действующей системы государственного контроля над импортом (ввозом) и транзитом металлолома.

Из подписанного сегодня закона изъято положение о необходимости согласования импорта металлолома органом исполнительной власти в отрасли охраны окружающей природной среды по месту, где должна осуществляться переработка металлолома.

В законе предусмотрено, что порядок импорта (ввоза) и транзита металлолома через территорию Украины определяется Кабинетом министров Украины.