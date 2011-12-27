Янукович подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве между Украиной и Кипром

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Кипр об экономическом, научном, техническом и промышленном сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что в рамках действующего национального законодательства своих государств обе Договорных Стороны будут поддерживать и содействовать развитию украинско-кипрского экономического, научного, технического и промышленного сотрудничества и с этой целью они будут поощрять участие соответствующих организаций и предприятий своих государств в имплементации и реализации программ и проектов развития.

Сотрудничество в рамках этого Соглашения будет осуществляться путем содействия в создании промышленных комплексов, расширении и модернизации промышленных предприятий; финансирования разработки программ и проектов на основе долгосрочных договоренностей; обмена научной и технологической информацией; разработки долгосрочных программ и проектов и т.п.

С этой целью и в соответствии с национальным законодательством своих государств Договорные Стороны будут способствовать сотрудничеству и заключению договоров и контрактов между украинскими и кипрскими физическими и юридическими лицами и будут обеспечивать необходимые для этого условия.

Предусмотрено, что межправительственная украинско-кипрская комиссия будет создана на основании этого Соглашения для содействия развитию сотрудничества в указанных выше сферах.

Спорные вопросы, которые касаются толкования или выполнения положений этого Соглашения, будут согласовываться путем переговоров и консультаций между Договорными Сторонами.

Соглашение будет действовать на протяжении 10 (десяти) лет. По окончании десятилетнего срока действие Соглашения будет автоматически продлеваться на следующие десятилетние периоды. Каждая из Договорных Сторон имеет право прекратить действие этого Соглашения, проинформировав другую Договорную Сторону в письменном виде за шесть месяцев до соответствующего срока о своем намерении прекратить действие документа.