В дислоцированную в Черниговской области танковую бригаду прибыло 10 танков “Булат”

На днях на станцию Чернигов-Северный железной дорогой с харьковского завода имени В.Малышева прибыла партия из 10 танков БМ “Булат”.

Их сразу стали готовить к отправке в 1-ю отдельную танковую бригаду 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

По словам командира танковой роты капитана Владимира ШЕВЧЕНКО, танкисты в сжатый срок разгрузили танки с железнодорожных платформ, проверили их техническое состояние и организовали ночную охрану боевых машин.

За “Булатами” прибыли военные трейлеры МАЗ-737. Они доставят боевые машины в пгт Гончаровское, где дислоцируется танковая бригада.

Как сообщил заместитель командира бригады по вооружению подполковник Игорь ЛЕПЕХА, комплектование соединения “Булатами” началось в 2005 году.

Завершить перевооружение части модернизированной техникой запланировано в 2012 году, когда из Харькова поступит последняя, предусмотренная государственным заказом, партия из 9 БМ “Булат”.

В настоящее время в боевом парке 1-й отдельной танковой бригады – 71 модернизированный танк.

Стоимость одной боевой машины 7 млн. 200 тыс. грн.