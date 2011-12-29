По итогам 2011 года выручка ГК «Укрспецэкспорт» впервые превысила 1 млрд. долл.

Общая выручка от товарно-посреднической деятельности ГК «Укрспецэкспорт» и ее дочерних компаний за 2011 год впервые превысила 1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, со ссылкой на генерального директор ГК «Укроборонпром» Дмитрия САЛАМАТИНА.

В пресс-службе сообщают, что Д.САЛАМАТИН считает в целом успешными финансово-экономические показатели ГК «Укрспецэкспорт» за 2011 год. По его словам, они стали возможными в результате реформы национального ОПК, начатой Президентом Украины.

«Создание ГК «Укроборонпром», а также заключение крупных контрактов позволило в разы загрузить мощности стратегических предприятий отрасли. В сентябре на заводе им. Малышева мы пообещали людям полностью погасить задолженность по зарплате за период 2010-2011 гг. На погашение зарплаты, а также платежи в бюджет и социальные фонды за последние три месяца перечислено 96,1 млн. грн. Люди полностью получили заработанные деньги», - цитирует пресс-служба слова Д.САЛАМАТИНА.

По его словам, ГК «Укроборонпром» в несколько раз увеличил финансирование завода в рамках выполнения международных контрактов. Такой подход, по мнению Д.САЛАМАТИНА, позволяет предприятию стабильно работать и регулярно выплачивать как зарплату, так и необходимые бюджетные отчисления.

Глава «Укроборонпрома» подчеркнул также важность увеличения поставок современной военной техники для украинской армии. «Оснащение армии новейшими вооружениями и техникой является для нас важнейшим приоритетом. При этом необходимо в несколько раз увеличить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Наша армия должна иметь перспективу получать современные вооружения и технику не только сегодня, но и через 10 лет», - убежден Д.САЛАМАТИН.

Справка УНИАН. Государственная компания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.