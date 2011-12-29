Государство профинансирует восстановление шахты им. Бажанова в объеме 222 млн. грн.

Государство профинансирует восстановление шахты им. Бажанова (г. Макеевка, ГП «Макеевуголь»), башенный копер которой был разрушен в результате аварии 29 июля 211 г., в объеме 222 млн. грн.

Об этом заявил вчера в ходе поездки в Донецкую область министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, сообщили в пресс-службе ГП «Маеевуголь». Как отметили в пресс-службе, вчера в рамках рабочего визита в регион министр посетил шахту им. В. М. Бажанова для ознакомления с ходом восстановительных работ технологического комплекса скипового ствола №1 и возобновления работы шахты по добыче угля.

Вместе с министром на угольное предприятие приехали первый заместитель министра Игорь ПОПОВИЧ, руководители и ведущие специалисты угольного департамента министерства, Госгорпромнадзора, научных угольных институтов и др.

Ю. БОЙКО осмотрел промплощадку технологического комплекса скипового ствола №1, а затем в кабинете директора шахты провел оперативное совещание, на котором заслушал информацию о ходе восстановительных работ, мнения ученых.

Подводя итог краткого совещания, министр заверил, что строительно-восстановительные работы будут произведены за 14 месяцев и за счет государственных средств, и главная задача сегодняшнего дня - это как можно быстрее подписать титул на планируемые работы в Кабинете министров.

Ю. БОЙКО поручил И. ПОПОВИЧУ создать штаб ведения строительно-восстановительных работ и разработать график выполнения этапов работ.

Затем, в Донецке на пресс-конференции министр отметил: «Мы заслушали всех специалистов, которые принимали участие в подготовке плана восстановления шахты. Шахта будет восстановлена за 14 месяцев, объем финансирования - 222 млн.».

При этом министр добавил, что «старт работ начнется в конце января с момента утверждения Кабинетом министров списка затрат».

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъёмные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты и четверо получили травмы различной степени тяжести.