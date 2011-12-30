Луганский облсовет согласовал ходатайство о разработке золото-серебряных руд

На сессии Луганского областного совета 29 декабря депутаты согласовали ходатайство предприятия «Восток ГРГП» о предоставлении недр в пользование с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки золото-серебряных руд участка Западный в Антрацитовском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облсовета.

Как сообщалось ранее, еще одно предприятие - Lugansk Gold Ltd, планировало заняться разработкой месторождения золотосодержащих руд в с. Бобриково в Антрацитовском районе. Официально в Бобриково имеется 220 тыс. тонн золотосодержащей породы, из которой можно извлечь до 1,6 т золота. Однако по оценкам некоторых экспертов, перспективы золотодобыча в Луганской области не настолько перспективна, в области не очень богатые залежи, золото мелкое, не самородковое.