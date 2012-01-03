Янукович одобрил изменения к закону об операциях с давальческим сырьем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 9 декабря 2011 года. Им предусмотрено, что с учетом технологических особенностей переработки Кабинет министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики может относить к операциям с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях отдельные виды операций, если не происходит изменение кода согласно УКТ ВЭД.

В соответствии с заключительными положениями, Кабинет министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должен разработать и утвердить порядок отнесения Кабинетом министров Украины отдельных видов операций к операциям с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях в случае, если не происходит изменение кода УКТ ВЭД.