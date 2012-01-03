В Черновицкой области ликвидированы все склады непригодных пестицидов

В Черновицкой области ликвидированы все четыре склада непригодных и запрещенных пестицидов и агрохимикатов для защиты растений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, об этом на совещании заявил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Черновицкой области Борис БАГЛЕЙ.

“На сегодняшний день непригодные ядохимикаты на территории области не учитываются”, – сказал он.

В то же время, по словам Б.БАГЛЕЯ, ежегодно на Буковине образуется 355 тыс. тонн отходов, из которых почти 177 тыс., - в Черновцах, в районах – 178 тыс. тонн. Низкий процент переработки отходов приводит к их накоплению в природной среде, что в комплексе с неустроенностью в соответствии с требованиями санитарно-экологической безопасности общесельских мусоросвалок вызывает засорение и загрязнение земли и водных ресурсов.