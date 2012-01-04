Алчевский меткомбинат привлек кредит у кипрской MARGIT HOLDING LIMITED

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» привлекло кредит у компании MARGIT HOLDING LIMITED (Никосия, Кипр) на сумму 865 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, кредит предоставлен на срок до 28 декабря 2016 года, кредитная ставка - 5,125%.

Справка УНИАН. Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил производство основных видов продукции относительно 2009 г. на 5-20%.