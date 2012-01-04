«Днепрошина» возобновила производство, остановленное в январе 2011 года

ОАО «Днепрошина» (г. Днепропетровск) 26 декабря 2011 г. возобновило производство, остановленное в январе 2011 г. из-за дефицита оборотных средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Валерий ЗАСОБА.

По его словам, с 28 декабря завод начал отгрузку готовой продукции потребителям из Украины, Беларуси, России и Казахстана.

«Днепрошина» обеспечена заказами на весь 2012 год. Пока мы не вышли на запланированный уровень суточного производства шин, однако сейчас завод работает в три смены. Более 80% выпускаемой продукции составляют аграрные шины», - уточнил В.ЗАСОБА.

И.о. гендиректора «Днепрошины» отметил, что в данный момент предприятие заключает договоры на поставку продукции в Венгрию, Болгарию, Германию и страны Балтики.

«Мы надеемся, что в ближайшее время процесс банкротства завода в судебном порядке будет прекращен», - сказал В.ЗАСОБА.

Как сообщал УНИАН, причиной остановки производства на «Днепрошине» стал критический дефицит оборотных средств, вызванный, в том числе, существенным повышением цен на сырье и энергоносители, снижением объемов реализации продукции более чем на 50%, ростом задолженности по возврату НДС.

Справка УНИАН. ОАО «Днепрошина» - один из крупнейших производителей шинной продукции в Украине и СНГ. Предприятие создано в 1961 г. В портфеле завода около 250 моделей шин широкой линейки типоразмеров, а также 2000 наименований формовых и неформовых резинотехнических изделий.

15 августа 2011 г. Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве предприятия.

По 17% акций «Днепрошины» принадлежит компаниям Serverio Trading и Aliatros Trading (обе - Кипр) и компаниям Sapphire Worldwide Assets и Laindors Trading (обе - Британские Виргинские острова).