Для минимизации влияния отходов Горловского химзавода создадут межведомственную комиссию

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил создать межведомственную комиссию для минимизации негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека опасных отходов, накопленных в результате деятельности госпредприятия «Горловский химический завод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

По словам А.КЛЮЕВА, комиссия должна не допустить возникновения чрезвычайной ситуации в связи с накоплением мононитрохлорбензола.

«22 года это опасное вещество накапливалось, а еще 17 лет никак не могли начать решать эту проблему. В прошлом году Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ жестко поставил задачу – вывезти и утилизировать», - заявил он.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в декабре 2011 года с территории «Горловского химического завода» вывезена последняя партия опасного мононитрохлорбензола. Теперь необходимо принять меры для минимизации последствий его складирования, добавил он.

В состав межведомственной комиссии должны войти представители Минприроды, Минэкономрозвития, Минфина, МЧС, Минздрава, Фонда государственного имущества, Агентства госимущества, Госземагентства, Донецкой областной администрации, Государственного концерна «Укроборонпром».

По словам А.КЛЮЕВА, в 3-4 кварталах 2011 года на территории «Горловского химического завода» в зоне влияния могильщиков химических отходов работали специалисты Государственного регионального геологического предприятия «Донецкгеология». Они дополнительно оценивали состояние почв и подземных вод. 3 января 2012 г. городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций дала оценку результатам этой работы.

Вместе с тем А.КЛЮЕВ подчеркнул, что Президент и правительство уделяют чрезвычайное внимание вопросу очистки Украины от загрязняющих химических веществ.

«За последние полтора года из нашей страны вывезено на порядок больше опасных химических отходов, чем за все предыдущие годы независимости. Например, в 2011 году из Украины вывезены 9,5 тыс. тонн гексахлорбензола, большую часть непригодных пестицидов (свыше 7 тысяч тонн), тысячи тонн других опасных веществ. Завершить вывоз гексахлорбензола и пестицидов планируется уже в 2012 году», - заявил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба МЧС проинформировала, что в Горловке состояние могильщиков химических отходов и концентрация загрязняющих веществ в грунтах и подземных водах могут выйти на уровень чрезвычайной ситуации. В сообщении отмечалось, что в третьем - четвертом кварталах 2011 года на территории государственного предприятия "Горловский химический завод", в зоне влияния могильщиков химических отходов, Государственным региональным геологическим предприятием "Донецкгеология" были выполнены работы по оценке состояния грунтов и подземных вод. 3 января 2012 года городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с выводами по отчету выполненных работ, решила, что состояние могильщиков и концентрация загрязняющих веществ в грунтах и подземных водах по классификационным признакам может выйти на уровень чрезвычайной ситуации.