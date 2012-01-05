На заводе «Червона Зирка» могут сократить 600 рабочих из-за долгов государства по возврату НДС

Кировоградскому Публичному акционерному обществу по производству сельскохозяйственной техники «Червона зирка» грозит сокращение около 600 рабочих из-за задолженности государства по возврату НДС в сумме 19,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на слова генерального директора ПАО «Червона зирка» Сергея КАЛАПЫ.

Он отметил, что если ситуация не стабилизируется, сокращение произойдет уже в феврале этого года, кроме того, предприятие будет вынуждено сократить объёмы производства продукции.

По словам С. КАЛАПЫ, в 2011 году заводу «Червона зирка» было возмещено лишь 2,9 млн. грн. НДС. По состоянию на 1 января 2012 года перед предприятием образовалась задолженность в сумме 19,5 млн. грн., из них больше 10 млн. грн. – просроченные выплаты, которые прошли все необходимые проверки и находятся на рассмотрении в Государственной налоговой службе Украины.

«Рост задолженности по возмещению НДС фактически вымывает оборотные средства предприятия, сумма которых скоро превысит месячный оборот производства и двухмесячный фонд оплаты труда. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что завод не в состоянии обеспечивать рост заработных плат своих работников и даже выплачивать вовремя существующие зарплаты», - подчеркнул гендиректор. Он отметил, что ежедневно на 100 тыс. грн. возрастает долг предприятия за энергоносители и коммунальные услуги.

Справка УНИАН. ПАО «Червона зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация). Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.

Среднесписочная численность персонала на начало октября 2011 года составляла 1637 рабочих.