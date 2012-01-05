ВостГОК привлек у «Сбербанка России» кредит на 71 млн. грн.

Госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, Желтые Воды, Днепропетровская обл.) привлек у «Дочернего банка Сбербанка России» кредит на 71 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Средства привлекаются на один год. Стоимость обслуживания составит 14,037 млн. грн.

Соответствующий договор стороны подписали 28 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2011 года ВостГОК привлек у «Дочернего банка Сбербанка России» кредит на 70 млн. грн. сроком на 1 год. Стоимость обслуживания составляет 12,775 млн. грн. Соответствующий договор стороны подписали 9 ноября.

В августе 2011 года «Дочерний банк Сбербанка России» открыл ВостГОКу мультивалютную кредитную линию на 150 млн. грн. сроком на 1 год под 16,2% годовых.

Справка УНИАН. ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. ГП «ВостГОК» выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 15,118 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,754 млрд. грн., обязательства – 13,864 млрд. грн., собственный капитал - 1,254 млрд. грн. Уставный капитал банка по состоянию на 1 ноября 2011 года составлял 2,993 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 146,281 миллиона гривен.