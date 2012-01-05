Диабетики просят Президента защитить «Индар»

5 января члены Украинского диабетического союза вышли под стены Администрации Президента с требованиями как можно быстрее взять под контроль процесс возврата инсулинового завода «Индар» в государственную собственность, так как дальнейшее промедление может обернуться тяжелыми последствиями для тысяч инсулинозависимых украинцев.

Об этом УНИАН сообщила глава Украинского диабетического союза Галина ЛИТВИНЕНКО.

По ее словам, обратиться напрямую к Виктору ЯНУКОВИЧУ диабетиков вынудило целенаправленное затягивание судебного процесса по возврату государству инсулинового завода «Индар», в котором они видят попытку со стороны захватчиков уйти от правосудия и окончательно разграбить жизненно важное для многих производство.

Г.ЛИТВИНЕНКО сообщила, что участники пикета передали представителям АП обращение к главе государства, в котором, в частности, отмечается: «Со всех трибун нас успокаивали, что вопрос о возврате государству инсулинового завода «Индар» находится на личном контроле Верховной Рады Украины, правительства, Генеральной прокуратуры, СБУ и будет решен в кратчайшие сроки. Но завод до сих пор не возвращен, распоряжение Президента о запрете отчуждения проигнорировано, работу завод не возобновил, захватчиков с «Индара» не выгнали и не наказали».

«То, что произошло 27.12.2011 в Киевском апелляционном хозяйственном суде, не вписывается ни в какие рамки…Это просто издевательство над всеми нами, над всей страной, когда после пяти судебных заседаний … судьи все вместе взяли самоотвод», - говорится в обращении.

Также авторы обращения сообщают, что из регионов уже поступают тревожные сигналы о перебоях с поставками инсулина, а эндокринологи советуют своим пациентам ложиться в стационар и подбирать инсулин других производителей, «из-за чего возможны осложнения и ухудшение состояния здоровья многих из нас».

В связи с этим диабетики Украины просят у Президента защитить государственную собственность и обеспечить бесперебойные поставки отечественного инсулина.

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия с ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сейчас это решение суда находится на апелляционном рассмотрении в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

Однако 27 декабря 2011 года коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда, которая занималась рассмотрением дела о возврате завода "Индар" в государственную собственность, в полном составе взяла самоотвод. Официальной причиной самоотвода стало то, что все трое судей разошлись во мнениях и не смогли прийти к единому решению по делу инсулинового завода.