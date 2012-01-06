Цены производителей промпродукции с начала 2011 года выросли на 14,2%

В Украине снижение цен производителей промышленной продукции в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составило 1,8%, с начала 2011 года – цены выросли на 14,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 г. рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил — 0,6%, в октябре цены снизились на 1,8%, в сентябре — рост на 1,2%, в августе - 0,5%, в июле – 0,1%, в июне – 0,5%, в мае – 2,6%, в апреле – 3,4%, в марте – 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе – 1,3%.

Рост цен производителей промышленной продукции в декабре 2010 года составил 0,9%, за год в целом - 18,7%.