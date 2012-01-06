АвтоКрАЗ в 2011 году увеличил выпуск грузовых автомобилей на 1,6%

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличила выпуск грузовых автомобилей на 1,6%, или 16 автомобилей, до 1018 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Кременчугском горисполкоме заявил начальник отдела развития экономики Николай ЗДОЙМА.

По его данным, сегодня холдинг работает в нормальном режиме и наращивает объемы производства.

Напомним, в начале года гендиректор предприятия Сергей САЗОНОВ заявил, что "АвтоКрАЗ" в 2011 году планирует увеличить производство в 3 раза - до 3,3 тыс. автомобилей.

Летом он заявил, что из-за второй волны кризиса предприятие может сократить выпуск автомобилей в 2011 году до 1500 штук.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт., и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.