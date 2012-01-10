Китайская компания намерена построить цементный завод в Черниговской области

Китайская компания «Hengyuan International Engineering Group Co. Ltd» изучает возможность строительства цементного завода в Новгород-Северском районе Черниговской области, где находятся значительные залежи мела.

Как сообщила УНИАН пресс-служба облгосадминистрации, этот вопрос сегодня, 10 января, рассматривался во время встречи делегации компании с главой Черниговской облгосадминистрации Владимиром ХОМЕНКО.

Руководитель области во время общения особое внимание уделил соблюдению экологических норм и стандартов при выполнении работ. Он также отметил, что обязательным условием проектирования и строительства цементного завода в области должны стать общественные обсуждения.

По информации пресс-службы, обсуждение возможности строительства цементного завода в Новгород-Северском районе еще длится, а его детали будут уточнены во время официального визита В.ХОМЕНКО в Китай, который планируется в І полугодии этого года.

Справка УНИАН: Компания «Hengyuan International Engineering Group Co., Ltd» – международная инженерная корпорация, специализирующаяся на изготовлении оборудования и проектировании линий цементного производства. За последние 10 лет компания подписала свыше 30 контрактов на построение линий цементного производства с ежедневным выпуском от 1500 до 5000 тонн продукции. В состав компании входят 5 филиалов, где работают свыше 3500 рабочих.