Президент одобрил изменения к Таможенному тарифу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом «О Таможенном тарифе Украины», и другие законы Украины относительно описания и ставок ввозной пошлины на некоторые товары».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом внесены изменения в таможенный тариф Украины, а также в ряд законов по вопросам применения таможенного тарифа, направленных на проведение детализации одежды и других изделий, которые использовались в связи с вступлением в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины".

Кроме того, закон предусматривает унификацию и упрощение таможенного оформления кондиционеров путем классификации в зависимости от их потребительской мощности. Действующая классификация с использованием термина «кондиционеры промышленные автономные» не позволяет должным образом отличить промышленные кондиционеры от бытовых, кондиционеров для научных целей.

Закон также направлен на выполнение международных обязательств государства относительно приведения ставок ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины перед ВТО по товарам на 2012 год, а именно — документом снижены ставки ввозной пошлины на отдельные товарные позиции – «Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили» с 7% до 6%, а также на товарную подкатегорию «Лодки, катера моторные, кроме лодок с забортным двигателем: морские» с 8,5% до 8%.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 22 декабря 2011 года.