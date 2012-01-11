Украина подписала соглашение о беспошлинной поставке труб

Украина подписала международное соглашение с Российской Федерацией, Казахстаном и Беларусью относительно беспошлинной поставки труб на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела ГМК департамента промполитики Министерства экономики, развития и торговли Юрий ДЕРКАЧ сегодня в Днепропетровске во время балансового совещания представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

30 декабря 2011 года подписано соглашение о поставке в 2012 году в Беларусь 72 тыс. тонн труб, Казахстан – 42 тыс. тонн. Соглашение о поставке 150 тыс. тонн труб в Российскую Федерацию на первое полугодие текущего года. "Во втором полугодии планируется провести консультации и договориться о дальнейших поставках труб", - сказал Ю.ДЕРКАЧ.

Как сообщили УНИАН в объединении «Металлургпром», согласно подписанному соглашению, трубы в указанные страны будут экспортировать три завода корпорации «Интерпайп» - Нижнеднепровский трубный завод, Новомосковский трубный завод, ООО «Нико Тьюб», а также ЧАО "Сентравис".

Соглашение предполагает экспорт из Украины стальных труб для нефтегазового комплекса и нержавеющих труб.